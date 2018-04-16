Gomis’i iyi kapattılar – Fotomaç – 16 Nisan 2018
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    16 Nisan 2018, Pazartesi
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    ’i iyi kapattılar

    Gomis’i iyi kapattılar

    Süper Lig'in gol kralı Bafetimbi , 'ın dün yine en büyük gol silahıydı. 'in hocası , Aslan'ın tecrübeli forvetini çok iyi kapattı.

    'in gol kralı Bafetimbi , 'ın dün yine en büyük gol silahıydı. 'in hocası , Aslan'ın tecrübeli forvetini çok iyi kapattı. Da Costa ve Epureanu'nun kontrollü savunmasında Gomis etkili olamadı. Adebayor da gününde değildi.
    1. 16 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:03
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