Galatasaray'dan Başakşehir'e gönderme!
Süper Lig'in 29. haftasında Başakşehir'i 2-0'lık skorla geçen Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yapılan maç sonucu paylaşımında ince bir göndermede bulunuldu.
- 16 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 11:39
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İşte Maicon gerçeği!
Toplam 2
Yorum
kaya Maicon her maçta hata yapıyor denayer maicondan çok daha iyi bir stoper. Umarım bundan sonra da defans bu şekilde olur.
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Vagner Love'un o sözleri biletini kesti!
Toplam 1
Yorum
fbcan damba ba ile ilgili yorum yaparken iyiydi değil mi fiko. şimdi kendi oyuncun transferi ile yorum yapınca kötü oldu.
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Aykut Kocaman'dan büyük yükseliş!
Toplam 1
Yorum
sabir Sabir gösterilirse 3 yila kalmaz Uefa kupası gelir ve istikrarlı bir takim olur fenerbahce avrupadada son 8 i herzaman girer
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