Galatasaray'dan Başakşehir'e gönderme! – Fotomaç – 16 Nisan 2018
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    16 Nisan 2018, Pazartesi
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    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'dan <a href="/index/basaksehir?id=a7207d22-32e8-47be-9b48-841822e65bf0" class="" rel="tag">Başakşehir</a>'e gönderme!

    'in 29. haftasında 'i 2-0'lık skorla geçen 'ın sosyal medya hesabından yapılan maç sonucu paylaşımında ince bir göndermede bulunuldu.

    , 'in 29. hafta maçında Medipol 'i 2-0 mağlup etti. Şampiyonluk yarışında kritik virajı kayıpsız dönen sarı-kırmızılılar, maç sonu rakibine göndermede bulundu. İngilizce twitter hesabından; "Not enough credit. / Yetersiz bakiye" paylaşımı yapılırken, görselde Arda Turan'ın yer alması dikkat çekti.
    1. 16 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:39
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