Fatih Terim'den ilk! – Fotomaç – 16 Nisan 2018
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    16 Nisan 2018, Pazartesi
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    'den ilk!

    Fatih Terim'den ilk!

    Daha önce 'ya karşı galibiyet sevinci yaşayamayan , dün akşam şeytanın bacağını kırdı.

    Daha önce 'ya karşı galibiyet sevinci yaşayamayan , dün akşam şeytanın bacağını kırdı. , lider ünvanıyla Telekom'a gelen 'den zirveyi kaparken, Terim de meslaktaşına karşı ilk galibiyetini aldı. 3 kez rakip olan taraflar, birer galibiyet, yenilgi ve beraberlik elde etti.
    1. 16 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:17
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