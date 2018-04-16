Fatih Terim'den Donk sürprizi – Fotomaç – 16 Nisan 2018
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    16 Nisan 2018, Pazartesi
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    'den Donk sürprizi

    Fatih Terim'den Donk sürprizi

    Teknik direktör , karşısında orta sahada kritik bir değişiklik yaptı.

    Teknik direktör , karşısında orta sahada kritik bir değişiklik yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, 'ı yedeğe alıp son haftalarda forma şansı bulamayan 'u sahaya sürdü. Hollandalı futbolcu, zaman zaman pas hataları yapsa da mücadeleci bir futbol sergileyerek Selçuk'u aratmadı. Terim, 'yu alırken Donk'u 90 dakika oyunda tutmayı tercih etti.
    1. 16 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:57
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