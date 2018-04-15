Türk Telekom Stadyumu’nda 47 bin 239
Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan Galatasaray - M. Başakşehir karşılaşmasını 47 bin 239 taraftar izledi.
Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, evinde Medipol Başakşehir ile karşılaştı ve mücadeleden 2-0'lık skorla galip ayrıldı. Bu sezon Türk Telekom Stadyumu'ndaki maçlarda takımını yalnız bırakmayan sarı-kırmızılı taraftarlar, Başakşehir'e karşı da görevini yerine getirdi. Ligde en fazla seyirci ortalamasıyla oynayan Galatasaray'ı turuncu-lacivertliler oynadığı maçta 47 bin 239 taraftar destekledi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, müsabaka boyunca desteklerini tezahüratlarla sürdürdü.
- 15 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 21:13
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Toplam 1
Yorum
Fatih Bende negradoya yazıldı sandım
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Dolmabahçe Stadı Galatasaray'ın olabilirmiş!
Toplam 2
Yorum
aynen bu durumda galatasarayın fransız kulübü olması tescillenmiştir nokta
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Beşiktaş'ta "Baba Hakkı" yarın anılacak
Toplam 3
Yorum
bjk sarıkanarya resmi liğde kaç tane şmpynlğn var önce onu saymasını öğren beleşten yıldız takmaya kalkma gs 4 yıldız siz 3 yıldız
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