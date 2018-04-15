Türk Telekom Stadyumu’nda 47 bin 239 – Fotomaç – 15 Nisan 2018
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    15 Nisan 2018, Pazar
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    Stadyumu’nda 47 bin 239

    Türk Telekom Stadyumu’nda 47 bin 239

    Stadyumu’nda oynanan - M. karşılaşmasını 47 bin 239 taraftar izledi.

    Stadyumu'nda oynanan - M. karşılaşmasını 47 bin 239 taraftar izledi.

    'in 29. haftasında Galatasaray, evinde Medipol Başakşehir ile karşılaştı ve mücadeleden 2-0'lık skorla galip ayrıldı. Bu sezon Türk Telekom Stadyumu'ndaki maçlarda takımını yalnız bırakmayan sarı-kırmızılı taraftarlar, Başakşehir'e karşı da görevini yerine getirdi. Ligde en fazla seyirci ortalamasıyla oynayan Galatasaray'ı turuncu-lacivertliler oynadığı maçta 47 bin 239 taraftar destekledi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, müsabaka boyunca desteklerini tezahüratlarla sürdürdü.
    1. 15 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 21:13
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