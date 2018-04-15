Türk Telekom Stadı'nda Arda'ya şok tepki

Galatasaray-Başakşehir maçı öncesi zemin kontrolü için takımı Başakşehir ile beraber sahaya çıkan Arda Turan'a Galatasaray tribünlerinden tepki geldi. Islıklanan ve Metin Oktay tezahüratlarıyla karşılanan Arda, tepkilere reaksiyon göstermedi.

Medipol Başakşehirli futbolcu Arda Turan, Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında bu akşam oynanacak Galatasaray maçı ile 2523 gün sonra Türk Telekom çimlerine çıkmış oldu. Ancak mücadele öncesi sahaya çıkan Arda Turan, Sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından ıslıklı protesto edildi.



