Türk Telekom Stadı'nda Arda'ya şok tepki
Galatasaraylı taraftarlar, sahalarında konuk edecekleri Medipol Başakşehir maçı öncesi eski futbolcuları Arda Turan'a tepki gösterdi
Galatasaray-Başakşehir maçı öncesi zemin kontrolü için takımı Başakşehir ile beraber sahaya çıkan Arda Turan'a Galatasaray tribünlerinden tepki geldi. Islıklanan ve Metin Oktay tezahüratlarıyla karşılanan Arda, tepkilere reaksiyon göstermedi.
Medipol Başakşehirli futbolcu Arda Turan, Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında bu akşam oynanacak Galatasaray maçı ile 2523 gün sonra Türk Telekom çimlerine çıkmış oldu. Ancak mücadele öncesi sahaya çıkan Arda Turan, Sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından ıslıklı protesto edildi.
- 15 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 18:13
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Toplam 1
Yorum
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Toplam 2
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aynen bu durumda galatasarayın fransız kulübü olması tescillenmiştir nokta
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Beşiktaş'ta "Baba Hakkı" yarın anılacak
Toplam 3
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bjk sarıkanarya resmi liğde kaç tane şmpynlğn var önce onu saymasını öğren beleşten yıldız takmaya kalkma gs 4 yıldız siz 3 yıldız
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