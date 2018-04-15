Türk Telekom Stadı'nda Arda'ya şok tepki – Fotomaç – 15 Nisan 2018
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    15 Nisan 2018, Pazar
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    Stadı'nda Arda'ya şok tepki

    Türk Telekom Stadı'nda Arda'ya şok tepki

    Galatasaraylı taraftarlar, sahalarında konuk edecekleri Medipol Başakşehir maçı öncesi eski futbolcuları 'a tepki gösterdi

    -Başakşehir maçı öncesi zemin kontrolü için takımı Başakşehir ile beraber sahaya çıkan 'a Galatasaray tribünlerinden tepki geldi. Islıklanan ve tezahüratlarıyla karşılanan Arda, tepkilere reaksiyon göstermedi.

    Medipol Başakşehirli futbolcu Arda Turan, Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında bu akşam oynanacak Galatasaray maçı ile 2523 gün sonra çimlerine çıkmış oldu. Ancak mücadele öncesi sahaya çıkan Arda Turan, Sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından ıslıklı protesto edildi.


    1. 15 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 18:13
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