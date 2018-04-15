Galatasaraylı Mariano: "Bu maç final karşılaşmasıydı" – Fotomaç – 15 Nisan 2018
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    15 Nisan 2018, Pazar
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    Galatasaraylı Mariano: "Bu maç final karşılaşmasıydı"

    Galatasaraylı Mariano: "Bu maç final karşılaşmasıydı"

    'in 29'uncu haftasında sahasında 'i 2-0 mağlup etti. Mücadelede sarı-kırmızılı ekibin ilk golünü kaydeden Mariano mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

    'in 29'uncu haftasında sahasında 'i 2-0 mağlup etti. Mücadelede sarı-kırmızılı ekibin ilk golünü kaydeden Mariano mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

    Taraftarlarla bütünleştiklerini ifade eden Mariano, "Maçtan önce zaten bu maçın ne kadar önemli, bizim için belki de sezonun finali olduğunu biliyorduk. Çünkü geçen hafta istemediğimiz, beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık karşısında. O yüzden bu hafta kendi taraftarımızın önünde galip gelmekten başka hiçbir şansımız yoktu. Eğer şampiyon olmak istiyorsak bu maç bizim için anahtar bir maçtı. Öyle de başladık, öyle de oynadık. Gerçekten iyi performans gösteren, iyi mücadele eden vardı. Taraftarımıza da parantez açmak istiyorum. Çok çok teşekkür ediyorum hepsine. Taraftarımızla bütünleştik. Mükemmel bir galibiyet aldık" dedi.

    "BU GOLÜN ÖNEMİ, GELİŞİMİ ÇOK ÇOK FARKLI OLDU TABİİ Kİ O YÜZDEN ÇOK MUTLUYUM"
    Galatasaray'ı 1-0 öne geçiren attığı golün gelişimini de anlatan Mariano, "Top bana geldi. İçeriye doğru bir dripling ondan sonra Gomis'in orada yapmış olduğu çok güzel bir koşu var. Yolumu açtı. Ondan sonra kale direk önümdeydi. Sol ayağımla, her zaman kullandığım güçlü ayağımla değil ama sol ayağımla denemek istedim şansımı. Gol oldu. Çok güzel bir yere gitti. Daha öncede atmıştım böyle bir gol. Brezilya'da kariyerimin başında oynadığım takımda da vardı böyle bir gol. Ama bu golün önemi, gelişimi çok çok farklı oldu tabii ki o yüzden çok mutluyum" ifadelerini kullandı.



    Kaynak: DHA
    1. 15 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 21:27
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