Galatasaray 5 maç sonra – Fotomaç – 15 Nisan 2018
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    15 Nisan 2018, Pazar
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    5 maç sonra

    Galatasaray 5 maç sonra

    , ’i 4 lig, 1 olmak üzere 5 karşılaşma sonra mağlup etti.

    , 'i 4 lig, 1 olmak üzere 5 karşılaşma sonra mağlup etti.

    'in 29. haftasında Galatasaray, evinde karşılaştığı Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Bu müsabaka ile sarı-kırmızılıların Başakşehir'e olan şanssızlığı sona erdi. Galatasaray, turuncu-lacivertlileri en son 3 Ekim 2015 yılında deplasmanda 2-0 mağlup etmişti. O maçın ardından oynanan 4 Süper Lig ve 1 Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında Aslan, Başakşehir'i yenememişti.
    1. 15 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 21:09
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