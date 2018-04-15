Galatasaray 5 maç sonra
Galatasaray, Medipol Başakşehir’i 4 lig, 1 Türkiye Kupası olmak üzere 5 karşılaşma sonra mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, evinde karşılaştığı Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Bu müsabaka ile sarı-kırmızılıların Başakşehir'e olan şanssızlığı sona erdi. Galatasaray, turuncu-lacivertlileri en son 3 Ekim 2015 yılında deplasmanda 2-0 mağlup etmişti. O maçın ardından oynanan 4 Süper Lig ve 1 Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında Aslan, Başakşehir'i yenememişti.
- 15 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 21:09
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Toplam 1
Yorum
Fatih Bende negradoya yazıldı sandım
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Dolmabahçe Stadı Galatasaray'ın olabilirmiş!
Toplam 2
Yorum
aynen bu durumda galatasarayın fransız kulübü olması tescillenmiştir nokta
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Beşiktaş'ta "Baba Hakkı" yarın anılacak
Toplam 3
Yorum
bjk sarıkanarya resmi liğde kaç tane şmpynlğn var önce onu saymasını öğren beleşten yıldız takmaya kalkma gs 4 yıldız siz 3 yıldız
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