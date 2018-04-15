Bu takım kaybetmez – Fotomaç – 15 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Nisan 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Bu takım kaybetmez

    Bu takım kaybetmez

    Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta maçında bu akşam Galatasaray evinde Başakşehir'i konuk edecek. Zirvedeki iki takımın mücadelesi şüphesiz nefesleri kesecek. İki takımın da skoru bir anda değiştirebilecek futbolcuları var. İki takımın da kalecileri güven veriyor.

    Biz de Galatasaray ve Başakşehirli futbolculardan kurulan en iyi 11'i derledik. Ortaya çıkan kadronun şampiyonluğa oynayacağı kesin.

    1. 15 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 15:41
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bu takım kaybetmez haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN