Bu takım kaybetmez
Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta maçında bu akşam Galatasaray evinde Başakşehir'i konuk edecek. Zirvedeki iki takımın mücadelesi şüphesiz nefesleri kesecek. İki takımın da skoru bir anda değiştirebilecek futbolcuları var. İki takımın da kalecileri güven veriyor.
Biz de Galatasaray ve Başakşehirli futbolculardan kurulan en iyi 11'i derledik. Ortaya çıkan kadronun şampiyonluğa oynayacağı kesin.
- 15 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 15:41
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Aykut Kocaman: "Artık gına geldi"
Toplam 4
Yorum
meric benim diyecem allah bütün türkiyeye akil fikir versin. iyi bir gölcüyle gol atarsin. iyi bir defansla kupa kazanirsin.
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Aykut Kocaman, Soldado'yu neden oyundan çıkardı?
Toplam 3
Yorum
nnn valbuena neden yedek.
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Sümer işbaşında
Toplam 1
Yorum
kenan Hocam bize öyle bir hoca lazımki, futbolla yatıp kalkan, düşünüp yeni sistemler üretebilecek biri olmalıki, Trabzonsporu taşıyabilsin.
Bu takım kaybetmez haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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