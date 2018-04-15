Bu takım kaybetmez

Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta maçında bu akşam Galatasaray evinde Başakşehir'i konuk edecek. Zirvedeki iki takımın mücadelesi şüphesiz nefesleri kesecek. İki takımın da skoru bir anda değiştirebilecek futbolcuları var. İki takımın da kalecileri güven veriyor.

Biz de Galatasaray ve Başakşehirli futbolculardan kurulan en iyi 11'i derledik. Ortaya çıkan kadronun şampiyonluğa oynayacağı kesin.