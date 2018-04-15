Adaylar tarafsız
Aslan'da Divan Kurulu başkanlığı seçimi yaşanırken gözler Mayıs'ta bir kez daha yarışacak olan Mustafa Cengiz ile Dursun Özbek'e çevrildi. İki başkan adayı da Divan Kurulu başkanlık seçiminde taraf olmayacaklarını kaydettiler. Mevcut başkan Cengiz ile eski başkan Özbek seçim yarışını etkilememek adına böyle bir karar aldılar.
- 15 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 00:05
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Samet Aybaba'dan "Robingo neden yedek?" sorusuna tepki
Toplam 1
Yorum
arma başkan istememiştir
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Kucka hırs yaptı
Toplam 1
Yorum
çepnioğlu çok hırslıymış ancak halısahada iyi stoper oynar, başka kurtarmaz :)
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Maliyetleri 30 milyon TL
Toplam 6
Yorum
CeyEr Hoca ama maalesef görmüyor ve yine bile oynatiyor
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