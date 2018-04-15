Adaylar tarafsız – Fotomaç – 15 Nisan 2018
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    15 Nisan 2018, Pazar
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    Adaylar tarafsız

    Adaylar tarafsız
    Aslan'da başkanlığı seçimi yaşanırken gözler Mayıs'ta bir kez daha yarışacak olan ile 'e çevrildi. İki başkan adayı da Divan Kurulu başkanlık seçiminde taraf olmayacaklarını kaydettiler. Mevcut başkan Cengiz ile eski başkan Özbek yarışını etkilememek adına böyle bir karar aldılar.
    1. 15 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:05
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