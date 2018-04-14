Fatih Terim uyardı: "Ava giderken avlanmayın" – Fotomaç – 14 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Nisan 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    uyardı: "Ava giderken avlanmayın"

    Fatih Terim uyardı: "Ava giderken avlanmayın"

    ’in en büyük silahının kontratağa hızlı çıkması ve duran toplar olduğunu vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, bu konuda özel tedbir alacak

    'da Medipol maçının hazırlıkları sürüyor. Hücuma yönelik planlarını hazırlayan teknik direktör , defansif önlemleri de ihmal etmiyor. 'nın ekibinin özellikle duran toplar ve ataklara hızlı çıkma konusunda çok etkili olduğunu belirten tecrübeli çalıştırıcı, oyuncularını geri dönüşler ve kontrataklar konusunda uyardı.

    HEDEF ERKEN GOL
    Hafta boyunca idmanlarda bu yönde uygulamalar yaptıran Terim, büyük zaaf yaşadıkları duran toplar konusunda da savunma oyuncularını ekstra çalıştırdı. Aslan gol içinse kanat akınlarına ağırlık verecek. Hedef erken bir gol bularak Başakşehir'in direncini kırmak ve açık oynamasını sağlamak. Maça yine tam saha presle başlanacak. En büyük koz ise 50 bin kişilik seyirci desteği olacak.

    TAKTİK ÇALIŞTILAR
    Sarı-kırmızılılar hazırlıklarını basına kapalı sürdürüyor. Florya'da teknik direktör Fatih Terim yönetiminde dün gerçekleşen antrenmanda, futbolcular pas, top kapma ve taktik çalışmaları yaptı.
    1. 14 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:12
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fatih Terim uyardı: "Ava giderken avlanmayın" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN