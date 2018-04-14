Fatih Terim uyardı: "Ava giderken avlanmayın"
Başakşehir’in en büyük silahının kontratağa hızlı çıkması ve duran toplar olduğunu vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, bu konuda özel tedbir alacak
HEDEF ERKEN GOL
Hafta boyunca idmanlarda bu yönde uygulamalar yaptıran Terim, büyük zaaf yaşadıkları duran toplar konusunda da savunma oyuncularını ekstra çalıştırdı. Aslan gol içinse kanat akınlarına ağırlık verecek. Hedef erken bir gol bularak Başakşehir'in direncini kırmak ve açık oynamasını sağlamak. Maça yine tam saha presle başlanacak. En büyük koz ise 50 bin kişilik seyirci desteği olacak.
TAKTİK ÇALIŞTILAR
Sarı-kırmızılılar hazırlıklarını basına kapalı sürdürüyor. Florya'da teknik direktör Fatih Terim yönetiminde dün gerçekleşen antrenmanda, futbolcular pas, top kapma ve taktik çalışmaları yaptı.
- 14 Nisan 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 02:12
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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Akhisar’da dernek binası açtı
Toplam 7
Yorum
alik orman kanunları ile mi yaşıyor.bu adamın her yaptığı hile ve çıkar.bu nasıl başkan. uefadan ceza yiyecek yakında.
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Fernandes’ten Edimilson önerisi
Toplam 3
Yorum
net o kadar iyiyse şimdi kendi oynadığın takım alsın
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Demba Ba, Beşiktaş'a imza atacak!
Toplam 5
Yorum
takmayın yasa bu kadar en genc takımlarda bıle en az3-4 tane tecrubelı oyuncu olur cenk zamanında d.baba dan cok sey ogrendı sımdıde ların ogrenır
Fatih Terim uyardı: "Ava giderken avlanmayın" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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