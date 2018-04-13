BELHANDA'YA TAKİP
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    13 Nisan 2018, Cuma
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    Düşüşe geçen Garry uyarıldı

    Düşüşe geçen Garry uyarıldı

    stop etti! 'le patlama yapan Hollandalı 8 haftada 5 gol+6 asist ile oynamıştı.

    stop etti! 'le patlama yapan Hollandalı 8 haftada 5 gol+6 asist ile oynamıştı. Bu süreçte sadece 2-1 kaybedilen Sivas maçını boş geçen Rodrigues, son 4 haftada ise gole katkı veremedi. Terim, transfer haberlerinden sonra düşüşe geçen öğrencisini uyardı.

    BELHANDA'YA TAKİP
    Fas Milli Takımı yetkilileri Younes 'nın son durumunu görmek için İstanbul'a geldi. Florya'da idmanı izleyen ekip, maçını da seyredip, Belhanda için rapor hazırlayacak.
    1. 13 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:38
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