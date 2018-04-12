Kronik hastalık – Fotomaç – 12 Nisan 2018
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    12 Nisan 2018, Perşembe
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    Kronik hastalık

    Kronik hastalık

    Galatasaray 2015-16 sezonundan bu yana neredeyse ve F.Bahçe’nin toplamı kadar deplasmanda kayıp yaşadı

    Bu sezon çok kötü bir deplasman grafiği çizen G.Saray'ın bu sıkıntısı 3 sezondur sürüyor. Bu sezon aldığı 7 yenilginin tamamını deplasmanda alan G.Saray, dışarıda topladığı 17 puanla 'nin bile gerisinde kaldı. Hala daha 3 puan önünde bulunduğu F.Bahçe dış sahada 26 puan toplarken, G.Saray ezeli rakibinden 9 puan fark yedi. Sarı-kırmızılılar attığı 63 golün ancak 23'ünü dışarıda buldu. 33 golün 21'ini de yine deplasmanda yedi. G.Saray 2015- 16 sezonunun başından bu yana 'de deplasmanda 18 kez yenilirken, ve F.Bahçe'nin toplam deplasman kaybı 19 oldu.
    1. 12 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:11
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