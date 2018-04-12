Kronik hastalık
Galatasaray 2015-16 sezonundan bu yana neredeyse Beşiktaş ve F.Bahçe’nin toplamı kadar deplasmanda kayıp yaşadı
Bu sezon çok kötü bir deplasman grafiği çizen G.Saray'ın bu sıkıntısı 3 sezondur sürüyor. Bu sezon aldığı 7 yenilginin tamamını deplasmanda alan G.Saray, dışarıda topladığı 17 puanla Göztepe'nin bile gerisinde kaldı. Hala daha 3 puan önünde bulunduğu F.Bahçe dış sahada 26 puan toplarken, G.Saray ezeli rakibinden 9 puan fark yedi. Sarı-kırmızılılar attığı 63 golün ancak 23'ünü dışarıda buldu. 33 golün 21'ini de yine deplasmanda yedi. G.Saray 2015- 16 sezonunun başından bu yana Süper Lig'de deplasmanda 18 kez yenilirken, Beşiktaş ve F.Bahçe'nin toplam deplasman kaybı 19 oldu.
- 12 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 22:11
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Fernando Muslera'ya Boca Juniors talip oldu!
Toplam 2
Yorum
uA Bas 25m al muslerayi bizde gidip alman liginden zieler, horn, sommer, veya hitz'i getirelim
-
Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'un bonservisini belirledi
Toplam 8
Yorum
galah kimse almas bunu....kendinizi kandirmayin!!!
-
İşte Fatih Terim'in Gençlerbirliği maçındaki devre arası konuşması!
Toplam 5
Yorum
Hagi ORTA SAHADAN-CEPHEDEN ORTA YAPIN DEDİĞİ KESİN
Kronik hastalık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.