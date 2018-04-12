Galatasaray'ın Türkiye Kupası planı hazır – Fotomaç – 12 Nisan 2018
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    12 Nisan 2018, Perşembe
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    'ın planı hazır

    Galatasaray'ın Türkiye Kupası planı hazır

    Final için avantaj sağlayan , ’da kalacağı oteli belirledi

    Önümüzdeki hafta Çarşamba günü 'yi yarı final rövanş maçında ağırlayacak final için şimdiden rezervasyonunu yaptı. İlk maçı 2-1 kazanan ve avantaj sağlayan sarı-kırmızılılar, takımın kalacağı oteli rakibine kaptırmamak için işi sağlama aldı. Final maçının oynanacağı 'da 8-9 Mayıs tarihleri için rezervasyonunu yaptırdı. Galatasaray gibi 'nin de karşısında almış olduğu avantajlı skora göz önüne alarak yerini ayırttığı belirtildi.

    TARAFTARLAR BİLETLERİ BEKLİYOR
    Diyarbakır'da 9 Mayıs'ta oynanacak Türkiye Kupası final maçı için çok büyük hareketlilik yaşanıyor. Takımların kalacağı oteller dışında en küçük otellerde bile doluluk oranı şimdiden yüzde 80'i buldu. Yerlerini erkenden ayırtan taraftarların biletlerin satışını dört gözle beklediği belirtiliyor. Taraftarlar biletleri
    1. 12 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:13
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