Galatasaray'ın Türkiye Kupası planı hazır
Final için avantaj sağlayan Galatasaray, Diyarbakır’da kalacağı oteli belirledi
Önümüzdeki hafta Çarşamba günü Akhisar Belediye'yi Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında ağırlayacak Galatasaray final için şimdiden rezervasyonunu yaptı. İlk maçı 2-1 kazanan ve avantaj sağlayan sarı-kırmızılılar, takımın kalacağı oteli rakibine kaptırmamak için işi sağlama aldı. Final maçının oynanacağı Diyarbakır'da 8-9 Mayıs tarihleri için rezervasyonunu yaptırdı. Galatasaray gibi Fenerbahçe'nin de Beşiktaş karşısında almış olduğu avantajlı skora göz önüne alarak yerini ayırttığı belirtildi.
TARAFTARLAR BİLETLERİ BEKLİYOR
Diyarbakır'da 9 Mayıs'ta oynanacak Türkiye Kupası final maçı için çok büyük hareketlilik yaşanıyor. Takımların kalacağı oteller dışında en küçük otellerde bile doluluk oranı şimdiden yüzde 80'i buldu. Yerlerini erkenden ayırtan taraftarların biletlerin satışını dört gözle beklediği belirtiliyor. Taraftarlar biletleri
TARAFTARLAR BİLETLERİ BEKLİYOR
Diyarbakır'da 9 Mayıs'ta oynanacak Türkiye Kupası final maçı için çok büyük hareketlilik yaşanıyor. Takımların kalacağı oteller dışında en küçük otellerde bile doluluk oranı şimdiden yüzde 80'i buldu. Yerlerini erkenden ayırtan taraftarların biletlerin satışını dört gözle beklediği belirtiliyor. Taraftarlar biletleri
- 12 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 22:13
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fernando Muslera'ya Boca Juniors talip oldu!
Toplam 2
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uA Bas 25m al muslerayi bizde gidip alman liginden zieler, horn, sommer, veya hitz'i getirelim
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Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'un bonservisini belirledi
Toplam 8
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galah kimse almas bunu....kendinizi kandirmayin!!!
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İşte Fatih Terim'in Gençlerbirliği maçındaki devre arası konuşması!
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Hagi ORTA SAHADAN-CEPHEDEN ORTA YAPIN DEDİĞİ KESİN
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