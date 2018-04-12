Galatasaray - Başakşehir maçı hakemi belli oldu – Fotomaç – 12 Nisan 2018
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    12 Nisan 2018, Perşembe
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    - maçı hakemi belli oldu

    Galatasaray - Başakşehir maçı hakemi belli oldu

    'de 29. haftanın hakemleri açıklandı. - maçında görev yapacak.

    'in 29. haftası yarın oynanacak Teleset Mobilya Akhisarspor-Beşiktaş karşılaşmasıyla başlayacak.

    Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 29. hafta maçlarının programı şöyle:

    Yarın:

    20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Beşiktaş (Hüseyin Göçek)

    14 Nisan Cumartesi:

    13.30 Kasımpaşa-Kardemir Karabükspor (Mustafa Öğretmenoğlu)

    16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Alper Ulusoy)

    19.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe (Ali Palabıyık)

    15 Nisan Pazar:

    13.30 Kayserispor-Gençlerbirliği (Fırat Aydınus)

    16.00 Antalyaspor-Atiker Konyaspor (Ümit Öztürk)

    16.00 Göztepe-Bursaspor (Bülent Yıldırım)

    19.00 -Medipol ()

    16 Nisan Pazartesi:

    20.00 Osmanlıspor-Trabzonspor (Halis Özkahya)

    1. 12 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:42
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