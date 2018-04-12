Başakşehir karşılaşması taraftarın maçı!
Fatih Terim, Türk Telekom Stadı’nı dolduracak yaklaşık 50 bin G.Saraylı’nın desteğiyle Başakşehir’i yenerek şampiyonluğa ulaşacaklarına inanıyor
Pazar günü lider Başakşehir ile takipçisi Galatasaray sezonun belki de en önemli maçında karşı karşıya gelecek. Müthiş kapışma için geri sayım sürerken, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim "Şampiyonluk maçı" olarak gördüğü karşılaşmada, Türk Telekom Stadı'nda taraftarın oluşturacağı olağanüstü atmosfere güveniyor.
Tribünleri dolduracak yaklaşık 50 bin Galatasaraylı'yı en büyük kozları olarak gören Terim bu düşüncesini yardımcılarına da açıkladı. Terim "Biz ligde ve Avrupa'da sayısız kritik maçı taraftarımızın gücüyle kazandık. Yine öyle olacak. Bu maç taraftarın maçı olacak. Onların desteğiyle Başakşehir'i yeneceğiz ve şampiyon olacağız" dedi.
Tribünleri dolduracak yaklaşık 50 bin Galatasaraylı'yı en büyük kozları olarak gören Terim bu düşüncesini yardımcılarına da açıkladı. Terim "Biz ligde ve Avrupa'da sayısız kritik maçı taraftarımızın gücüyle kazandık. Yine öyle olacak. Bu maç taraftarın maçı olacak. Onların desteğiyle Başakşehir'i yeneceğiz ve şampiyon olacağız" dedi.
- 12 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 23:08
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fernando Muslera'ya Boca Juniors talip oldu!
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Yorum
uA Bas 25m al muslerayi bizde gidip alman liginden zieler, horn, sommer, veya hitz'i getirelim
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Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'un bonservisini belirledi
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galah kimse almas bunu....kendinizi kandirmayin!!!
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İşte Fatih Terim'in Gençlerbirliği maçındaki devre arası konuşması!
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Hagi ORTA SAHADAN-CEPHEDEN ORTA YAPIN DEDİĞİ KESİN
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