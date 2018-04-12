Başakşehir karşılaşması taraftarın maçı! – Fotomaç – 12 Nisan 2018
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    12 Nisan 2018, Perşembe
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    karşılaşması taraftarın maçı!

    <a href="/index/basaksehir?id=e1177dfe-c90c-4477-8437-07e0dd0b718c" class="" rel="tag">Başakşehir</a> karşılaşması taraftarın maçı!

    , Stadı’nı dolduracak yaklaşık 50 bin G.Saraylı’nın desteğiyle ’i yenerek şampiyonluğa ulaşacaklarına inanıyor

    Pazar günü lider ile takipçisi Galatasaray sezonun belki de en önemli maçında karşı karşıya gelecek. Müthiş kapışma için geri sayım sürerken, Galatasaray Teknik Direktörü "Şampiyonluk maçı" olarak gördüğü karşılaşmada, Stadı'nda taraftarın oluşturacağı olağanüstü atmosfere güveniyor.

    Tribünleri dolduracak yaklaşık 50 bin Galatasaraylı'yı en büyük kozları olarak gören Terim bu düşüncesini yardımcılarına da açıkladı. Terim "Biz ligde ve Avrupa'da sayısız kritik maçı taraftarımızın gücüyle kazandık. Yine öyle olacak. Bu maç taraftarın maçı olacak. Onların desteğiyle 'i yeneceğiz ve şampiyon olacağız" dedi.
    1. 12 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:08
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