Arda-Emre hazırlığı
Galatasaray taraftarı Başakşehir maçına özel olarak hazırlanıyor.
Galatasaray taraftarı Başakşehir maçına özel olarak hazırlanıyor. Geçmişte "G.Saray'ın teklifi komikti" diyen Arda Turan ile sarı-kırmızılı tribünlerin yıldızlarının hiç barışmadığı Emre Belözoğlu, TT Stadı'na gelecek. Taraftarlar topu ayaklarına her aldığında bu iki ismi protesto etmeyi planlıyor.
- 12 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 22:27
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fernando Muslera'ya Boca Juniors talip oldu!
Toplam 2
Yorum
uA Bas 25m al muslerayi bizde gidip alman liginden zieler, horn, sommer, veya hitz'i getirelim
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Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'un bonservisini belirledi
Toplam 8
Yorum
galah kimse almas bunu....kendinizi kandirmayin!!!
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İşte Fatih Terim'in Gençlerbirliği maçındaki devre arası konuşması!
Toplam 5
Yorum
Hagi ORTA SAHADAN-CEPHEDEN ORTA YAPIN DEDİĞİ KESİN
Arda-Emre hazırlığı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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