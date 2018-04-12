Arda-Emre hazırlığı – Fotomaç – 12 Nisan 2018
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    12 Nisan 2018, Perşembe
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    Arda-Emre hazırlığı

    Arda-Emre hazırlığı

    taraftarı maçına özel olarak hazırlanıyor.

    taraftarı maçına özel olarak hazırlanıyor. Geçmişte "G.Saray'ın teklifi komikti" diyen ile sarı-kırmızılı tribünlerin yıldızlarının hiç barışmadığı Emre Belözoğlu, TT Stadı'na gelecek. Taraftarlar topu ayaklarına her aldığında bu iki ismi protesto etmeyi planlıyor.
    1. 12 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:27
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