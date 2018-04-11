Mustafa Cengiz'den Gençlerbirliği mesajı – Fotomaç – 11 Nisan 2018
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    11 Nisan 2018, Çarşamba
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    'den mesajı

    Mustafa Cengiz'den Gençlerbirliği mesajı

    Dün kadın basketbolcularla bir araya gelen ve futbolla ilgili soruları yanıtlamak istemeyen Başkan , maçındaki kötü futbola gönderme yapmayı da ihmal etmedi.

    Dün kadın basketbolcularla bir araya gelen ve futbolla ilgili soruları yanıtlamak istemeyen Başkan , maçındaki kötü futbola gönderme yapmayı da ihmal etmedi. Cengiz, " yarıştığı her dalda şampiyonluğun en büyük adayıdır. En büyük kupa, emek verilen, sahada ölümüne mücadele ettiğiniz, rakibi küçük görmediğiniz, rakipten çok daha fazla saldırdığınız ve çok daha fazla istediğiniz kupalardır" dedi.
    1. 11 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:18
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