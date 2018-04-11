Galatasaray'dan taraftarlarına büyük jest – Fotomaç – 11 Nisan 2018
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    11 Nisan 2018, Çarşamba
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    'dan taraftarlarına büyük jest

    Galatasaray'dan taraftarlarına büyük jest

    taraftarların karşılama jestine jest ile karşılık vermeye hazırlanıyor.

    taraftarların karşılama jestine jest ile karşılık vermeye hazırlanıyor. derbisi öncesinde Stadyumu'nda yapılan son idmanın kapılarını taraftara açan ve 30 bine yakın taraftarla kucaklaşan başarılı hoca, bu kez de sarı-kırmızılılarla buluşacak. Hafta içindeki bir idmanı taraftarlara açmayı planlayan Terim, hem büyük bir sinerji oluşturacak hem de oyuncularının maça daha fazla motive olmasını sağlayacak.
    1. 11 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:47
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