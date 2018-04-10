Ümit Özat: "Babama karşı olsa kazanırım"
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.
Fatih Terim'e teşekkür eden Özat, "Kazanınca konuşmak kolay, tam da bunları hesaplamıştık aslında. Fatih hocaya çok teşekkür ediyorum, maçtan sonra gelip, tebrik etti ve büyük olgunluk gösterdi. Bu durumda olup herkesin kolay kolay yapamayacağı bir şey. Büyük bir klas, olgunluk." ifadelerini kullandı.
Şenol Güneş ile arasının kötü olması nedeniyle bu maçta kötü bir sonuç alması durumunda eleştirileceğinin farkında olduğunu belirten teknik adam, "Biz bugün kaybedebilirdik ve birçok dedikodu ortaya atılabilirdi. Yok Şenol hocayla kavgalı da, şöyle de... Bizlere de insanların saygı duyması lazım. Tersi bir sonuç olsa, ne eleştirilere maruz kalacaktık. Hiçbir antrenör kaybetmek istemez. Babama karşı oynasam yine kazanmak isterim." diye konuştu.
- 10 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 02:04
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Toplam 1
Yorum
adanalı errrrrman hocaaa, hakkemliğin kadar yorumculuğunda berbat. dembaba gol matmadı diyemi. lenss te fenere atamadı. bu nasıl düşünce yaaaa
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Toplam 9
Yorum
GÖZ GÖZ 35 ŞENOLUN ÇIRAKLIĞINA GERİ DÖNSÜN..GÖZ TE PE ŞAN LI DIR.
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Toplam 11
Yorum
35 TRFTR TAMER TUNA DERHAL GÖREVİ BIRAKMALIDIR. ŞENOLUN ÇIRAĞI OLSUN.
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