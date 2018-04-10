Galatasaray yönetimi protokole sığmadı – Fotomaç – 10 Nisan 2018
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    10 Nisan 2018, Salı
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    yönetimi protokole sığmadı

    Galatasaray yönetimi protokole sığmadı

    maçı için 'ya 1 gün önceden giden Başkanı ve kurmayları, protokol tribününe sığmadı.

    maçı için 'ya 1 gün önceden giden Başkanı ve kurmayları, protokol tribününe sığmadı. Kendilerine 20 kişilik yer ayrılan yönetime; kurullardan ve kongre üyesi çok sayıda davetli de eklendi. Sayının çok olması nedeniyle bazı yöneticiler, maçı taraftarlarla birlikte izlemek zorunda kaldı.
    1. 10 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:59
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