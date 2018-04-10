Fatih Terim Gençlerbirliği maçına Fernando ile başladı – Fotomaç – 10 Nisan 2018
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    10 Nisan 2018, Salı
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    Fatih Terim maçına ile başladı

    Fatih Terim Gençlerbirliği maçına Fernando ile başladı

    'da Terim, maçında, geçen hafta 'u 2-1 mağlup eden kadroda tek değişikliğe gitti.

    'da Terim, maçında, geçen hafta 'u 2-1 mağlup eden kadroda tek değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, kart cezası nedeniyle bordo-mavili takıma karşı oynayamayan 'yu yeniden ilk 11'de sahaya sürerken, Donk'a yedekler arasında yer verdi. Linnes ise 'ya getirilmedi.
    1. 10 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:08
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