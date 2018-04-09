PAOK'un gözü kulağı Galatasaraylı Rodrigues'te
PAOK, G.Saray'a 3.5 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay alma şartıyla sattığı Garry Rodrigues'ten haber bekliyor.
- 09 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 10:07
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Fenerbahçe'den zirve mesajı: Ensenizdeyim
Toplam 5
Yorum
fatih kör fatih kardeş bi doktora gir gözlükşart sana
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Galatasaray'da kart sınırındaki futbolcular
Toplam 4
Yorum
luısao tercüme edermisin
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İşte Cristiano Ronaldo - Messi rekabetinde istatistikler!
Toplam 4
Yorum
Adam gibi adam CR7 Futbolu özetlerden izlediğin belli.Senin övdüğün Messi, hem oyuncu hem insan olarak ancak C.Ronaldonun kramponlarının altındaki vidası olur
PAOK'un gözü kulağı Galatasaraylı Rodrigues'te haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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