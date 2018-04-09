PAOK'un gözü kulağı Galatasaraylı Rodrigues'te – Fotomaç – 09 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Nisan 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    'un gözü kulağı Galatasaraylı Rodrigues'te

    PAOK'un gözü kulağı Galatasaraylı Rodrigues'te

    PAOK, G.Saray'a 3.5 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay alma şartıyla sattığı Garry Rodrigues'ten haber bekliyor.

    1. 09 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:07
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    PAOK'un gözü kulağı Galatasaraylı Rodrigues'te haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN