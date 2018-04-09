Galatasaray ile Gençlerbirliği 94. randevuda

Süper Lig'de artık son haftalara girilirken şampiyonluğa ulaşmayı hedefleyen Galatasaray bir zorlu sınava daha çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, ligin 28. haftasında bugün Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak. Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Haftaya 57 puanla lider giren ancak takipçisi Medipol Başakşehir'in Evkur Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenmesi sonrası maç eksiğiyle 2. sıraya gerileyen sarı-kırmızılılar, zirveyi geri almak için mücadele edecek. Başkent ekibi ise kazanıp düşme hattının üzerine çıkmayı planlıyor.



GOLÜ ERKEN BULALIM

Teknik direktör Fatih Terim, Gençlerbirliği maçına büyük önem verirken oyuncularıyla son toplantıda, Gomis'i ceza sahası içinde topla buluşturmalarını istedi. Terim ayrıca Belhanda ve Selçuk İnan'a ceza sahası dışında şut talimatı verdi. Öne geçerlerse maçı kazanma ihtimallinin yüksek olacağını belirterek, "Bu yüzden de ilk golü ne kadar erken bulursak galibiyete ulaşma şansımız o kadar artar" dedi.



Gençlerbirliği ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 93 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 52 kez sahadan galip ayrıldı.



Gençlerbirliği ise 21 kez Galatasaray'ı mağlup etmeyi başardı. İki takımın oynadığı 20 maçta ise kazanan taraf çıkmadı.



TERİM İKİ KONUDA DİKKAT ÇEKTİ

Bugün Gençlerbirliği'ne konuk olacak Galatasaray'da Fatih Terim iki konu üzerinde duruyor. Birincisi rakibin etkili kontratakları; diğeri ise frikiklerdeki başarısı... Terim ev sahibi ekibin iki beki Uğur Çiftçi ile Ahmet Oğuz'un başlarına dert açabileceğini anlattı. Rodrigues ile Feghouli'yi beklerine yardım etmeleri konusunda uyardı.



BERABERLİK TEHLİKESİ

Liderlik için sahaya çıkacak olan Galatasaray, Ankara'da oynanan karşılaşmalarda aldığı beraberliklerle dikkat çekiyor. Gençlerbirliği ve Galatasaray arasında Ankara'da oynanan son 5 karşılaşmanın 4'ü berabere bitti. Son maçta ise Galatasaray galip gelmeyi başardı ve seriyi bitirdi.



Galatasaray ile Gençlerbirliği, lig tarihinde 94. kez karşı karşıya gelecek.İki takım arasında geride kalan 93 maçta sarı-kırmızılılar 51, kırmızı-siyahlılar 22 galibiyet elde etti. Taraflar 20 maçta ise eşitliği bozamadı.Lig maçlarında Galatasaray'ın 161 golüne, Gençlerbirliği 100 golle yanıt verdi.Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabakayı Galatasaray 5-1 kazandı.Gençlerbirliği, 2012-2013 sezonunun ikinci yarısında İstanbul'da 1-0 kazandığı maçın ardından Galatasaray ile yaptığı 9 müsabakada da galibiyete ulaşamadı.Taraflar arasında bu süre içinde yapılan lig maçlarından 6'sını kazanan Galatasaray, 3 kez berabere kaldı, rakibine mağlup olmadı.Galatasaray ile Gençlerbirliği takımları arasında Ankara'da yapılan maçlarda galibiyet sayısında Galatasaray'ın 5 farkla üstünlüğü bulunuyor.Başkentteki 46 lig maçında Galatasaray 20, Gençlerbirliği 15 galibiyet aldı, 11 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Ankara'da Galatasaray 68 gol attı, Gençlerbirliği ise buna 57 golle karşılık verdi.Geçen sezon Ankara'daki müsabakada Galatasaray 1-0 galip geldi.Öte yandan Gençlerbirliği, evinde Galatasaray'ı 7 maçtır yenemiyor. Rakibi karşısında Ankara'daki son galibiyetini 16 Mayıs 2010 tarihinde alan başkent temsilcisi, daha sonraki 7 müsabakadan 3'ünü kaybetti, 4'ünde berabere kaldı, taraftarlarına 3 puan hediye edemedi.Galatasaray, Gençlerbirliği karşısında en farklı skorlu galibiyetini 1999-2000 sezonunda 6-0'lık sonuçla elde etti.Sarı-kırmızılılar ayrıca bu sezon 5-1 galip gelirken, Ankara temsilcisi ise Galatasaray karşısında 1960-1961 ve 1962-1963 sezonlarında 3-0 kazandı.