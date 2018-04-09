Yasin ve Donk için özel gün – Fotomaç – 09 Nisan 2018
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    09 Nisan 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Yasin ve Donk için özel gün

    Yasin ve Donk için özel gün
    ile karşılaşacak olan 'da iki oyuncu "dalya" yapma hedefinde... Teknik direktör 'in Gençlerbirliği maçında tercihleri arasına girmeleri durumunda, 200, ise 100. karşılaşmasına çıkacak.
    1. 09 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:09
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