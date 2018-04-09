Yasin ve Donk için özel gün
- 09 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 23:09
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Aykut Kocaman: Cüneyt Çakır'ın kulağı çınlasın
Toplam 2
Yorum
aykut 4 haftadir ofsayttan gol atyn aykut efendi bahane arama her mc hakem yüz yokmu sende
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Piero'ya göre Fenerbahçe'nin 2. golü ofsayt!
Toplam 1
Yorum
Gökhan Soldadonun ilerideki ayağı defansın arkasında kalıyor nereden biliyorlar ayağının bastığını arkadan foto atmamışlar farklı açı yok tek foto
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Aykut Kocaman'dan sitem: "Nedenlerini de söylemeye gerek"
Toplam 1
Yorum
erol iç sahadaki kayıpların en büyük nedeni hakemler.bu sene fenere en çok 5-6 maçta puan kazandırdılar.bugünkü gibi 2-3 maç daha lazımdı.
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