Galatasaray’ın elinde – Fotomaç – 08 Nisan 2018
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    08 Nisan 2018, Pazar
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    ’ın elinde

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>’ın elinde

    Prekazi, ligin sonucunu sarı-kırmızılı ekibin belirleyeceğini söyledi

    'ın efsane isimlerinden Cevad Prekazi, Stadyum Müzesi'nde sarı-kırmızılı taraftarlarla buluştu. Taraftarın yoğun ilgisiyle karşılaşan Prekazi, unutulmaz Neuchatel Xamax karşılaşmasında giyilen beyaz retro formayı ve diğer lisanslı ürünleri imzaladı. Ünlü isim, 'ın şampiyonluk şansının sorulması üzerine, "G.Birliği maçını kazandıktan sonra maçı var. Şampiyonluk yolunda her şey Galatasaray'ın elinde" dedi.

    HEYECANLIYIM
    Prekazi, taraftarla bir araya geldiği için mutlu olduğunu belirterek, "Heyecanımız her zaman var. En son derbi maçta buradaydım. 'a geldiğimiz zaman hep heyecanlanıyorum. Böyle bir ortamda olmak çok güzel. Müze çok güzel olmuş." ifadelerini kullandı.
    1. 08 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 21:53
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