Cimbom’un iki kozu – Fotomaç – 08 Nisan 2018
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    08 Nisan 2018, Pazar
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    Cimbom’un iki kozu

    Cimbom’un iki kozu

    'nun cezasını tamamlaması ile birlikte orta sahada eli güçlenen , 'ın yanında Donk'un yerine Brezilyalı yıldıza şans verecek.

    'nun cezasını tamamlaması ile birlikte orta sahada eli güçlenen , 'ın yanında Donk'un yerine Brezilyalı yıldıza şans verecek. maçında ilk golün asistini yapan ve sergilediği performans ile tam not alan Mariano da, 'da ilk 11'de olacak. İki oyuncu, Başkent'te 'in en büyük silahı olacak.
    1. 08 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:32
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