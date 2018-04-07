Yeni hedef Gençlerbirliği!
Fatih Terim, futbolcularıyla yaptığı görüşmede “Rakibin ligdeki konumu sizi aldatmasın, puana çok ihtiyacı olan bir takımla oynayacağız” dedi
ORTA VE SUT DERSLERi
Galatasaray'da Gençlerbirliği maçının hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Dün Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana hareketlilik çalışmasıyla başlandı. Daha sonra beşe iki dar alan oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda oyunsal formda taktik oyun gerçekleştirildi. Terim bon bölümde ise orta ve şut çalışması yaptırarak takımının isabet oranını yükseltmeye çalıştı.
GÜC KATACAK
Trabzon maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen Fernando, pazartesi akşamı takımdaki yerini alacak. Soğukkanlı yapısı ile dikkat çeken Brezilyalı yıldızın cezasını tamamlaması ile birlikte orta sahada eli güçlenen Terim, Donk'un yerine Brezilyalı yıldıza şans verecek. Fernando-Selçuk ikilisi kaldığı yerden görevlerine devam edecek.
MARiANO YERiNi SAGLAMA ALDI
Trabzonspor maçında ilk golün asistini yapan ve sergilediği yüksek performans ile teknik direktör Fatih Terim'den tam not alan Mariano da Gençlerbirliği mücadelesinde ilk 11'deki yerini alacak. Bu arada Terim'in tüm futbolculara "Her an oynayacakmış gibi hazır olun" mesajını verdiği ve kalan haftalarda bir takım bütünlüğü içerisinde hareket etmeleri gerektiğini öğütledi.
- 07 Nisan 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 23:36
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Medipol Başakşehir 1-0 Evkur Yeni Malatyaspor
Toplam 3
Yorum
bar 1 gol atip yeniyor sampiyon olamaz hayal baska bisey degil uefa avrupa ligine onem vemeyen yani bos takimsin basaksehir
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Aziz Yıldırım: İnşallah Diyarbakır'da Türkiye Kupası'nı kaldırırız
Toplam 2
Yorum
antepli adamsın başkannnn
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Abdullah Avcı: Umarım Galatasaray maçında emeğimizin karşılığını alırız
Toplam 1
Yorum
arma fener maçında da emeğimizin karşılığını almak istiyoruz deseydin
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