Yeni hedef Gençlerbirliği! – Fotomaç – 07 Nisan 2018
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HEPSİ
    07 Nisan 2018, Cumartesi
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    Yeni hedef !

    Yeni hedef <a href="/index/genclerbirligi?id=d8f991bc-490d-4340-9159-7f14ac055af3" class="" rel="tag">Gençlerbirliği</a>!

    , futbolcularıyla yaptığı görüşmede “Rakibin ligdeki konumu sizi aldatmasın, puana çok ihtiyacı olan bir takımla oynayacağız” dedi

    'de geri sayım devam ederken , pazartesi akşamı oynanacak olan maçıyla yatıp kalkıyor. 57 puanı bulunan ve bitime 7 hafta kala liderlik koltuğunu kaptırmak istemeyen sarı- kırmızılı takım, Başkent ekibiyle deplasmanda oynayacağı karşılaşmaya odaklandı. Zorlu Başakşehir ve maçlarını şimdilik bir kenara bırakan , her maçın ayrı ayrı final olduğuna vurgu yaparak, oyuncularından 'da oynanacak kritik karşılaşmada iyi oyun ve 3 puan bekliyor. Terim'in futbolcularıyla yaptığı görüşmelerde "Rakibin ligdeki konumu sizi aldatmasın, acil puana ihtiyacı olan bir takımla oynayacağız, dikkat etmeliyiz" dediği bildirildi.

    ORTA VE SUT DERSLERi
    'da maçının hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Dün yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana hareketlilik çalışmasıyla başlandı. Daha sonra beşe iki dar alan oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda oyunsal formda taktik oyun gerçekleştirildi. Terim bon bölümde ise orta ve şut çalışması yaptırarak takımının isabet oranını yükseltmeye çalıştı.

    GÜC KATACAK
    maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen , pazartesi akşamı takımdaki yerini alacak. Soğukkanlı yapısı ile dikkat çeken Brezilyalı yıldızın cezasını tamamlaması ile birlikte orta sahada eli güçlenen Terim, Donk'un yerine Brezilyalı yıldıza şans verecek. -Selçuk ikilisi kaldığı yerden görevlerine devam edecek.

    MARiANO YERiNi SAGLAMA ALDI
    maçında ilk golün asistini yapan ve sergilediği yüksek performans ile teknik direktör 'den tam not alan Mariano da mücadelesinde ilk 11'deki yerini alacak. Bu arada Terim'in tüm futbolculara "Her an oynayacakmış gibi hazır olun" mesajını verdiği ve kalan haftalarda bir takım bütünlüğü içerisinde hareket etmeleri gerektiğini öğütledi.
    1. 07 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:36
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