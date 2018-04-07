Prekazi bugün müzede olacak – Fotomaç – 07 Nisan 2018
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    07 Nisan 2018, Cumartesi
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    Prekazi bugün müzede olacak

    Prekazi bugün müzede olacak

    'ın efsanevi futbolcularından bugün kulüp müzesine geliyor.

    'ın efsanevi futbolcularından bugün kulüp müzesine geliyor. 1985-1991 yılları arasında sarı-kırmızılı formayı giyen, attığı inanılmaz gollerle adını tarihe yazdıran Prekazi 14.00-16.00 saatleri arasında Müzesi'nde sarı-kırmızılı taraftarlarla bir araya gelecek, resmi ürünleri imzalayacak.
    1. 07 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:31
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