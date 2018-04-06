"Selçuk’la görüsmedik" – Fotomaç – 06 Nisan 2018
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    06 Nisan 2018, Cuma
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    "Selçuk’la görüsmedik"

    "Selçuk’la görüsmedik"

    Başkan 'in, 'ya verdiği "Türk futbolcuların maaşlarını TL'ye çevireceği ve yabancıların maaşlarını da euro üzerinden sabitleyerek vereceği" sözünün ardından 'ın ücretinde indirime gideceği ileri sürülmüştü.

    Başkan 'in, 'ya verdiği "Türk futbolcuların maaşlarını TL'ye çevireceği ve yabancıların maaşlarını da euro üzerinden sabitleyerek vereceği" sözünün ardından 'ın ücretinde indirime gideceği ileri sürülmüştü. 'ın feda beklediği ilk isim olan Selçuk'un teklifi kabul ettiği belirtilse de Abdurrahim Albayrak, böyle bir görüşmelerinin olmadığını ifade etti. Alb ayrak, "Şu anda 'da herkesin tek motive olduğu konu, şampiyonluk... Şampiyonluk yarışı sürerken ne Selçuk ne de başka bir futbolcu ile kontrat konusu görüşülmedi, görüşülmez de" sözlerini kullandı. BAŞ KAN 'in yasak getirdiği 'ın menajeri Batur Altıparmak da "Yönetimle böyle bir şey konuşmadık" açıklamasını yaptı.
    1. 06 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:43
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