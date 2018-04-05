Terim: Lider çıkmamız şart – Fotomaç – 05 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Nisan 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Terim: Lider çıkmamız şart

    Terim: Lider çıkmamız şart
    Teknik direktör , oyuncularının maçındaki oyun temposu ve mücadeleden memnun kaldı. Tecrübeli teknik adam futbolcuları hem oyun hem de galibiyetten dolayı bir kez daha tebrik ederken rehavete kapılmamaları konusunda da uyarılarda bulunmayı ihmal etmedi.
    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:18
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Terim: Lider çıkmamız şart haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN