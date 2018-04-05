Galatasaray Dörtlü Final'e yükseldi
Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi 6'lı play-off turu rövanş maçında Igor Gorgonzola'yı 3-1 yenerek Dörtlü Final'e yükseldi.
Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi 6'lı play-off turunda 3-2 kaybettiği maçın rövanşında deplasmanda İtalyan ekibi Igor Gorgonzola'yı 3-1 yenerek Dörtlü Final'e yükseldi.
Galatasaray, Romanya'nın başkenti Bükreş'te 5-6 Mayıs'ta düzenlenecek Dörtlü Final'deki ilk maçında ev sahibi CSM Volei Alba Blaj ile karşılaşacak.
CEV Şampiyonlar Ligi'nde bir diğer Türk ekibi VakıfBank da İsviçre'nin Volero ekibini eleyerek, Dörtlü Final'e yükselmişti.
- 05 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 00:28
-
Göztepe maçı öncesi Orman'ın Demba Ba sözleri çok tartışılacak!
Toplam 35
Yorum
REİS başkanın sölerini yorumlarken ba hakaret ediyorsunuz aslında ba karektersiz mi de kasıtlı olarak oynamayacak . EMENİKENİN olayı ile karış
-
Uslu: "Orman'ın Demba Ba açıklaması etik değil"
Toplam 2
Yorum
muhittin uslu kim ki?neden maydonoz oluyor...
-
Göztepe'den Fikret Orman'a sert cevap!
Toplam 4
Yorum
meD profesyonel dünya.ne var bunda büyütecek.galasaray gibi transfer teklif etmemişya.
Galatasaray Dörtlü Final'e yükseldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.