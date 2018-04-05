Galatasaray Dörtlü Final'e yükseldi – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    Galatasaray 'e yükseldi

    Galatasaray Dörtlü Final'e yükseldi

    , Şampiyonlar Ligi 6'lı play-off turu rövanş maçında 'yı 3-1 yenerek 'e yükseldi.

    , Şampiyonlar Ligi 6'lı play-off turunda 3-2 kaybettiği maçın rövanşında deplasmanda İtalyan ekibi 'yı 3-1 yenerek 'e yükseldi.

    Galatasaray, Romanya'nın başkenti Bükreş'te 5-6 Mayıs'ta düzenlenecek Dörtlü Final'deki ilk maçında ev sahibi CSM Volei Alba Blaj ile karşılaşacak.

    CEV Şampiyonlar Ligi'nde bir diğer Türk ekibi VakıfBank da İsviçre'nin Volero ekibini eleyerek, Dörtlü Final'e yükselmişti.

    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:28
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