Cengiz sürpriz peşinde – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    Cengiz sürpriz peşinde

    Cengiz sürpriz peşinde
    Cimbom'da başkan seçim için çalışmalara başladı. Cengiz de tıpkı gibi camianın ağır toplarından 'i ikna etmeye uğraşıyor. , , Mete İkiz, Burak Elmas, Abdurrahim Albayrak gibi kritik isimleri de listesine eklemeye gayret ediyor
    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:53
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