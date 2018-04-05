Aslan'ın gücüne güç katacak – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    Aslan'ın gücüne katacak

    Aslan'ın gücüne <a href="/index/guc?id=c685db93-9da4-43b5-9967-98049a6fca8c" class="" rel="tag">güç</a> katacak

    EMRE OPERASYONU
    Fatih Terim, Alanyaspor'un yetenekli ismi Emre Akbaba'yı çok istiyor. Yönetim, F.Bahçe ve Beşiktaş'la da adı anılan Emre'yi kaptırmamak için eline çabuk tutacak.

    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:29
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