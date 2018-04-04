Albayrak'tan Nagatomo açıklaması! Kalacak mı?
Japonya'dan gelen gazeteciler, Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Abdurrahim Albayrak'ı ziyaret etti..
- 04 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 14:04
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Kocaman'ın yeni forveti Alper Potuk
Toplam 6
Yorum
fenerliking Alper daha nereye koşu yapacağını bilmiyor. Aykut hoca ne yapmaya çalışıyor anlamıyorum. 27sinden sonra bir oyuncu santrafora evrilemez
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Serdar Aziz'e dev talip! 10 milyon euro...
Toplam 5
Yorum
satmayin 2 sene sonra yabanci siniri geliyo.bu düsünülerek satilmamali
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İbra Ronaldo'yu ti'ye aldı!
Toplam 1
Yorum
nuri sen de onun kırdığı rekorları kırmayı dene bakalım !!!
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