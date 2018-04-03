Taraftardan rekor geldi – Fotomaç – 03 Nisan 2018
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    03 Nisan 2018, Salı
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    Taraftardan rekor geldi

    Taraftardan rekor geldi
    Passolig Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, Galatasaray'ın 27. hafta itibarıyla 39 bin 441 ortalaması tutturduğunu söyledi. Bu rakam Aslan'da son 4 sezonun rekoru. Sarı-kırmızılılar 2014-15 sezonunda 21 bin ortalama taraftar ile ilk sıradaydı. Bu rakamı neredeyse 2'ye kat-
    1. 03 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:18
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