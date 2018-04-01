Türk Telekom Stadyumu’nda seri sürüyor – Fotomaç – 01 Nisan 2018
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    01 Nisan 2018, Pazar
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    Stadyumu’nda seri sürüyor

    Türk Telekom Stadyumu’nda seri sürüyor

    , galibiyetiyle Stadyumu’ndaki yenilmezliğini 20 maça çıkardı.

    , galibiyetiyle Stadyumu'ndaki yenilmezliğini 20 maça çıkardı.

    Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda rakiplerine geçit vermiyor. Sarı-kırmızılılar, son 'in 27. haftasında evinde Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. Bu maçla birlikte Aslan, sahasındaki yenilmezlik serisini 20 müsabakaya çıkardı. Geride kalan karşılaşmalarda 18 kez sahadan galip ayrılırken, 2 kez berabere kaldı.

    Galatasaray, evindeki son yenilgisini geçtiğimiz sezonun 30. haftasında Kasımpaşa'ya karşı 3-1'lik skorla aldı.
    1. 01 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 21:15
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