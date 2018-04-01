Türk Telekom Stadyumu’nda seri sürüyor
Galatasaray, Trabzonspor galibiyetiyle Türk Telekom Stadyumu’ndaki yenilmezliğini 20 maça çıkardı.
Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda rakiplerine geçit vermiyor. Sarı-kırmızılılar, son Süper Lig'in 27. haftasında evinde Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. Bu maçla birlikte Aslan, sahasındaki yenilmezlik serisini 20 müsabakaya çıkardı. Geride kalan karşılaşmalarda 18 kez sahadan galip ayrılırken, 2 kez berabere kaldı.
Galatasaray, evindeki son yenilgisini geçtiğimiz sezonun 30. haftasında Kasımpaşa'ya karşı 3-1'lik skorla aldı.
- 01 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 21:15
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Mesut: Bir gün mutlaka geleceğim
Toplam 7
Yorum
KADIKOYLU.. YERINI GARANTIYE ALMAK ISTIYOR. YAS 35 OLUNCA GELIR. EMEKLI FUTBOLCULARIN KLUBU FENERBAHCE SANADA BAKAR.YILDA 5 MILYON EURO GARANTI PARA ILE
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Ya Robben ya Ribery!
Toplam 19
Yorum
KADIKOYLU.. EMEKLI FUTBOLCULAR KLUBU FENERBAHCE.SAYENDE ADIMIZ ARTIK BU SEKILDE TANIMLANIYOR.
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Dursun Özbek ve yönetimi ibra edildi!
Toplam 1
Yorum
gs galatasarayın çöküşü el birliğiyle onaylanmıştır tüm gs lilere duyurulur
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