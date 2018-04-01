Selçuk&Serdar ilk 11’de sahada – Fotomaç – 01 Nisan 2018
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    01 Nisan 2018, Pazar
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    Selçuk&Serdar ilk 11’de sahada

    Selçuk&Serdar ilk 11’de sahada

    Ligde 3 maç üst üste kazandıktan sonra F.Bahçe ile berabere kalan G.Saray'da; derbisi kadrosu büyük ölçüde netleşti.

    Ligde 3 maç üst üste kazandıktan sonra F.Bahçe ile berabere kalan G.Saray'da; derbisi kadrosu büyük ölçüde netleşti. Şampiyonluk yarışı için birbirinden kritik 8 maça çıkacak G.Saray'da; Milli takımdan erken dönen ve 'in bu akşamki derbide ilk 11'de olacakları öğrenildi.

    İKİ OYUNCU CEZA SINIRINDA
    Sarı-kırmızılı ekipte maçı öncesi 2 oyuncu sarı kart ceza sınırında. 'da Sofiane Feghouli ve Serdar Aziz, bugünkü derbide oynamaları ve sarı kart görmeleri durumunda, G.Birliği mücadelesinde cezalı duruma düşecekler.
    1. 01 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:12
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