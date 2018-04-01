Selçuk&Serdar ilk 11’de sahada
Ligde 3 maç üst üste kazandıktan sonra F.Bahçe ile berabere kalan G.Saray'da; Trabzon derbisi kadrosu büyük ölçüde netleşti.
Ligde 3 maç üst üste kazandıktan sonra F.Bahçe ile berabere kalan G.Saray'da; Trabzon derbisi kadrosu büyük ölçüde netleşti. Şampiyonluk yarışı için birbirinden kritik 8 maça çıkacak G.Saray'da; Milli takımdan erken dönen Selçuk İnan ve Serdar Aziz'in bu akşamki derbide ilk 11'de olacakları öğrenildi.
İKİ OYUNCU CEZA SINIRINDA
Sarı-kırmızılı ekipte Trabzonspor maçı öncesi 2 oyuncu sarı kart ceza sınırında. Galatasaray'da Sofiane Feghouli ve Serdar Aziz, bugünkü derbide oynamaları ve sarı kart görmeleri durumunda, G.Birliği mücadelesinde cezalı duruma düşecekler.
İKİ OYUNCU CEZA SINIRINDA
Sarı-kırmızılı ekipte Trabzonspor maçı öncesi 2 oyuncu sarı kart ceza sınırında. Galatasaray'da Sofiane Feghouli ve Serdar Aziz, bugünkü derbide oynamaları ve sarı kart görmeleri durumunda, G.Birliği mücadelesinde cezalı duruma düşecekler.
- 01 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 00:12
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ff ne varki bunda derbiye sıfır girecekler ceza olarak kırmızı yemedıkleri sürece en kritik maçlara çıkabilirler,göztepe maçı alabılırde
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