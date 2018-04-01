Dilmen: Sokak kedisi...
Rıdvan Dilmen, Galatasaray - Trabzonspor maçını değerlendirdi.
Rıdvan Dilmen, Galatasaray - Trabzonspor mücadelesinin ardından maçı şöyle yorumladı:
Öncelikle çok iyi hazırlanan bir Galatasaray ve çok iyi hazırlanmayan bir Trabzonspor vardı. Oyunun sonlarında öyle bir gol oluyor ki... Sahanın en kötü oyuncularından biri öyle vuruyor ki... Muslera Burak'ı düşünerek önde kaldığı için öyle bir gol oldu. 47 ile 54 arası Galatasaray stop etti. O ara Trabzonspor gol pozisyonları buldu. Maçın kırılma anlarından biri sahanın en iyilerinden Okay'ın stopere geçişi oldu. Feghouli form tuttu, hem atıyor hem attırıyor. Sokak kedisi var Galatasaray'da, ağlardan çıkıyordu. Görmüyor musun? Kaç gol oldu, 26 oldu.
Rıdvan Dilmen, Galatasaray - Trabzonspor maçında ilk yarının ardından değerlendirmelerde bulundu.
Tek taraflı oynanan bir maç. Trabzonspor'un mazisine yakışmayan bir maç oluyor. İlk yarı 1-0 bittiyse Galatasaraylı oyuncuların beceriksizliğinden diyebiliriz. Bu oyuna rağmen skor 1-0'sa rakip Trabzon ise hala hiçbir şey bitmiş değildir. Maçın oyuncusu Mariano ya da Nagatomo olabilir.
Abdülkadir, Sosa, Burak ve Yusuf top rakipteyken iyi olan oyuncular değil bunlardan birini feda edip Olcay'ı oynatmalıydı Rıza Hoca. İlk yarıda Muslera'yı giç görmedik. Pereira'nın pozisyonu kırmızı kart olmalı.
- 01 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 21:08
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Mesut: Bir gün mutlaka geleceğim
Toplam 7
Yorum
KADIKOYLU.. YERINI GARANTIYE ALMAK ISTIYOR. YAS 35 OLUNCA GELIR. EMEKLI FUTBOLCULARIN KLUBU FENERBAHCE SANADA BAKAR.YILDA 5 MILYON EURO GARANTI PARA ILE
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Ya Robben ya Ribery!
Toplam 19
Yorum
KADIKOYLU.. EMEKLI FUTBOLCULAR KLUBU FENERBAHCE.SAYENDE ADIMIZ ARTIK BU SEKILDE TANIMLANIYOR.
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Dursun Özbek ve yönetimi ibra edildi!
Toplam 1
Yorum
gs galatasarayın çöküşü el birliğiyle onaylanmıştır tüm gs lilere duyurulur
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