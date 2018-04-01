Fırat Aydınus'tan şok karar! Pereira ve Selçuk İnan...
João Pereira'nın Selçuk İnan'a yaptığı sert faul Galatasaraylıları kızdırdı.
Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor'u ağırladı.
Feghouli'nin 7. dakikadaki golüyle sarı kırmızılılar öne geçerken, 15. dakikada tartışmalı bir pozisyon yaşandı.
Köşe gönderinde Selçuk İnan'ın top sakladığı pozisyonda Joao Pereira, kaptan Selçuk İnan'ın bileğine sert şekilde bastı.
Galatasaraylılar bu pozisyonda kırmızı kart beklerken hakem Fırat Aydınus pozisyona devam dedi.
- 01 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 19:32
-
Mesut: Bir gün mutlaka geleceğim
Toplam 7
Yorum
KADIKOYLU.. YERINI GARANTIYE ALMAK ISTIYOR. YAS 35 OLUNCA GELIR. EMEKLI FUTBOLCULARIN KLUBU FENERBAHCE SANADA BAKAR.YILDA 5 MILYON EURO GARANTI PARA ILE
-
Ya Robben ya Ribery!
Toplam 19
Yorum
KADIKOYLU.. EMEKLI FUTBOLCULAR KLUBU FENERBAHCE.SAYENDE ADIMIZ ARTIK BU SEKILDE TANIMLANIYOR.
-
Dursun Özbek ve yönetimi ibra edildi!
Toplam 1
Yorum
gs galatasarayın çöküşü el birliğiyle onaylanmıştır tüm gs lilere duyurulur
Fırat Aydınus'tan şok karar! Pereira ve Selçuk İnan... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.