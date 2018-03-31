Galatasaray derbiye hazır – Fotomaç – 31 Mart 2018
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    31 Mart 2018, Cumartesi
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    derbiye hazır

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> derbiye hazır

    , 'in 27'nci haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

    , 'in 27'nci haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

    Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra gruplar halinde beşe iki dar alan oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde taktik oyun gerçekleştirildi.
    Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamladı.

    Sarı kırmızılılar, antrenmanın ardından yarın akşam saat 19.00'da başlayacak karşılaşma için 'nde kampa girdi.

    1. 31 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:38
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