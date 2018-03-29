İşte Galatasaray'ın yeni gözdesi! – Fotomaç – 29 Mart 2018
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    29 Mart 2018, Perşembe
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    İşte 'ın yeni gözdesi!

    İşte Galatasaray'ın yeni gözdesi!

    Milli maçlar nedeniyle verilen arada Galatasaray scout ekibi boş durmadı. Birçok milli karşılaşmayı izleyen sarı-kırmızılı yetkililer, kulübe isim bildirmeye devam ediyor.

    1. 29 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:33
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