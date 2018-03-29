İşte Galatasaray'ın yeni gözdesi!
Milli maçlar nedeniyle verilen arada Galatasaray scout ekibi boş durmadı. Birçok milli karşılaşmayı izleyen sarı-kırmızılı yetkililer, kulübe isim bildirmeye devam ediyor.
- 29 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 00:33
-
Çirkin saldırı! Özhan Canaydın...
Toplam 1
Yorum
Düsseldorf'lu insan oldugunu iddia edip saygının ne oldugunu halâ ögrenemeyen ve bu topraklara yakışmayan karakterle dolaşan o kadar çok kişi varki !
-
İtalyanlar duyurdu! Dünya yıldızı G.Saray'da
Toplam 1
Yorum
taraftar KAHVE'de Galatasaray'a Avrupadan men ve transfer yasağı geleceği konuşuluyor..Dedikodu tabii ..
-
Terim kolları sıvadı! 8 yeni oyuncu!
Toplam 9
Yorum
Kabataşlı CelilYÜKSEL,AtalayBABACAN,AliÜLGEN,YunusAKGÜN,RecepGÜL,BERK,SelçukÖZTÜRK,GökayGÜNEY,İbrahim DEMİRBAĞ vb TÜRK Topçuları 2019İçin,KAZAN OYNAT
İşte Galatasaray'ın yeni gözdesi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.