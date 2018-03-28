Terim kolları sıvadı! 8 yeni oyuncu!
Mayıs ayında yapılacak kongre sonrasında Galatasaray'ı ve yeni seçilecek başkanı zorlu bir süreç bekliyor.
- 28 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 01:08
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FOTOMAÇ GÜNDEM
Mayıs ayında yapılacak kongre sonrasında Galatasaray'ı ve yeni seçilecek başkanı zorlu bir süreç bekliyor.
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