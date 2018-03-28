Kaan Ayhan operasyonu – Fotomaç – 28 Mart 2018
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    28 Mart 2018, Çarşamba
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    operasyonu

    Kaan Ayhan operasyonu

    Fortuna Düsseldorf oyuncusu Kaan Ayhan'ın Galatasaray'a transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

    1. 28 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:47
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