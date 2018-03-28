Kaan Ayhan operasyonu
Fortuna Düsseldorf oyuncusu Kaan Ayhan'ın Galatasaray'a transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.
- 28 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 10:47
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Eljif kiraya, Harun kaleye!
Toplam 9
Yorum
Hamdi Güneş Aykut Hoca'nın ne yaptığını anlamak çok zor.Adam kendi milli takımında oynuyor,antrenmanda sert oynadı diye FB de kadro dışı..FB düzelmez.
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Yeni Oğuzhan, Ahmet Canbaz!
Toplam 1
Yorum
bjk advers Hani Şenol Hocada ne değerlendirir ya bu futbolcuyu ! Sayın Şenol Güneş zamanında alınan genç futbolcuların hangisi kazandırıldı takıma ?
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"Fatih hoca beni beğeniyor"
Toplam 3
Yorum
guven38 deniz kayseriye faydam olsun diyorsan hemen bu gun git gs ye
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