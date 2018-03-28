İtalyanlar duyurdu! Dünya yıldızı G.Saray'da
Manchester United forması giyen ve sezon sonu kırmızı şeytanlar ile yeni mukavele yapmayacak olan Fellaini, Galatasaray forması giymeye çok yakın.
- 28 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 12:30
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Eljif kiraya, Harun kaleye!
Toplam 12
Yorum
Peeh Harun kaleciyse alın geçirin kaleye ama kaleci değil alın Altınordudan Erçe'yi alın Adanadan İrfan Canı daha akıllı iş yaparsınız
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Eljif kiraya, Harun kaleye!
Toplam 12
Yorum
ömer hala stoper isteyen bir hocayla karsı karsıyayız eljıf elmas yanlıs hocanın eline geldi yetenekli oldugu icin kaybediyor
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Aziz Yıldırım adaylığını açıklıyor!
Toplam 7
Yorum
ultra aslan saygıyla sevgiyle başımızın üstündesin sevgili başkan.Ayrıca aykutla uzun süre devam etmende en büyük arzumuzdur
İtalyanlar duyurdu! Dünya yıldızı G.Saray'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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