İtalyanlar duyurdu! Dünya yıldızı G.Saray'da – Fotomaç – 28 Mart 2018
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    28 Mart 2018, Çarşamba
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    İtalyanlar duyurdu! Dünya yıldızı G.Saray'da

    İtalyanlar duyurdu! Dünya yıldızı G.Saray'da

    Manchester United forması giyen ve sezon sonu kırmızı şeytanlar ile yeni mukavele yapmayacak olan Fellaini, Galatasaray forması giymeye çok yakın.

    1. 28 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:30
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