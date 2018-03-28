Galatasaray'da aday enflasyonu!

Galatasaray Başkanlığı için şimdiden dört aday çıktı. Mustafa Cengiz ve Ali Fatinoğlu aday olduklarını resmen açıkladı. Cemal Özgörkey çalışmalara başladığını söyledi. Eski başkan Dursun Özbek'in de hazırlık yaptığı biliniyor.



Galatasaray'da seçim yarışı hızlandı. 20 Ocak'taki kongrede sadece Mustafa Cengiz ve Dursun Özbek'in yarışmasına karşın Mayıs ayındaki seçim oldukça hareketli geçecek gibi görünüyor. Mevcut başkan Mustafa Cengiz ve Ali Fatinoğlu aday olduklarını resmen açıklarken Cemal Özgörkey de büyük talep olduğunu belirterek, bu ilgiye olumlu yaklaştığını söyledi. Son seçimi kaybeden Dursun Özbek'in de Mayıs ayındaki kongrede adaylar arasında yerini alması bekleniyor. Bu durumda Galatasaray'ın başkanlık koltuğuna şimdiden dört aday bulunuyor. Öte yandan gözler çalışmalara başladığını belirten Cemal Özgörkey'de... Adnan Polat yönetiminden stada Ali Sami Yen adı verilmediği için ayrılan, 2014'te Ünal Aysal'ın başkan olması için önerdiği Özgörkey'in, camianın önemli isimleri Faruk Süren, Duygun Yarsuvat ve Ünal Aysal'dan destek gördüğü belirtiliyor.

ALBAYRAK'A YAKIN

Aysal'ın mali anlamda, Süren'in kongrede, Yarsuvat'ın ise önüne çıkabilecek herhangi bir hukuki sorun konusunda destek verdiği ifade edildi. Cemal Özgörkey'in güçlü bir liste kurabileceği şu anda Mustafa Cengiz ile çalışan Abdürrahim Albayrak ile Burak Elmas'ı yönetime alabileceği de gelen ilk bilgiler arasında... Kısaca Galatasaray'ın mayıs ayında yapılacak kongresi oldukça çetin geçmeye aday görünüyor.

G.SARAY'I BÖLMEYiN

Galatasaray yönetimi, yaptığı açıklamada, Mali Genel Kurul ve Başkanlık seçimi yaklaştıkça, basında camiayı ayrıştırıcı haberler yapıldığını iddia ederek uyarılarda bulundu. Açıklamada, "Yönetimimizin, ana misyonu camiayı tüm katmanları ile bir arada tutarak, birlik ve beraberliği sağlamaktır. Ancak tüm bu yaklaşıma karşın, "liseli-lisesiz" şeklinde ötekileştirici haberlerin devam ettiğini takip ediyoruz" denilerek haberlerin devam etmesi halinde hukuki süreç başlatılacağı ifade edildi.

ÖZBEK MALİ KONGREYİ BEKLİYOR

Galatasaray'ın merakla beklenen Mali Genel Toplantısı Cumartesi günü saat 10.00'da Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde yapılacak. Mali toplantıda en kritik madde Dursun Özbek dönemi için yapılacak ibra oylaması... Mali anlamda ibra edilmeme tehlikesi bulunan Özbek'in bu toplantı için özel olarak hazırlandığı belirtiliyor. Eski başkan Özbek'in çıkacak sonucun ardından mayıs ayındaki kongreyle ilgili de açıklama yapması bekleniyor.

BÜYÜK HATA

Galatasaray, Sportif AŞ Yönetim Kurulu atamaları için bir açıklama yaparken, Okan Böke'nin yerine Özbek döneminde görev alan Serdar Güzelaydın'ın ismi yazıldı. Resmi duyuru olduğu için Sportif AŞ Yönetim Kurulu'nda adı geçen Güzelaydın ya istifa edecek ya da yerini koruyacak.