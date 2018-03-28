Florya'da bayram havası
Galatasaray Yönetimi futbolculara 10 milyon Euro daha ödedi
Trabzonspor maçına büyük önem veren ve şampiyonluk yolunda bu engelin de aşılmasını isteyen Sarı-Kırmızılı yönetim, futbolculara ödeme yaparak moral motivasyonu en üst seviyeye çıkardı.
Mustafa Cengiz başkanlığındaki Galatasaray Yönetimi seçildiğinden bu yana 12 mılyon euro odeme yaptıgı futbolculara dün itibariyle 10 milyon euro daha ödeme yaparak adeta futbolcularda doping etkisi yarattı. Haftasonu oynanacak zorlu Trabzonspor maçı öncesi futbolculara alacaklarının büyük kısmını ödeyen yönetim toplamda 22 milyon euroluk kaynak bulurken Florya'da bayram havası yaşattı ve zor bir işi de başarmış oldu.
- 28 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 14:44
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Güneş'ten siyah-beyazlı camiaya uyarı!
Toplam 2
Yorum
gsli basaksehir olur hak ettilerde
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Güneş'ten siyah-beyazlı camiaya uyarı!
Toplam 2
Yorum
BJK'li hele bi akhisar'i yenelim de GS'ye bakariz... Basaksehir'de verilen sampiyonlugu geri alabilecegimize inanmiyorum. Hedef 2. ve samp ligi..
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Alex, tekrar Türkiye'ye geliyor!
Toplam 1
Yorum
fbcan Senin değerini bilmeyenler utansınlar
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