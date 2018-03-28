Florya'da bayram havası – Fotomaç – 28 Mart 2018
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    28 Mart 2018, Çarşamba
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    Florya'da bayram havası

    Florya'da bayram havası

    futbolculara 10 milyon Euro daha ödedi

    Trabzonspor maçına büyük önem veren ve şampiyonluk yolunda bu engelin de aşılmasını isteyen Sarı-Kırmızılı yönetim, futbolculara ödeme yaparak moral motivasyonu en üst seviyeye çıkardı.

    başkanlığındaki seçildiğinden bu yana 12 mılyon euro odeme yaptıgı futbolculara dün itibariyle 10 milyon euro daha ödeme yaparak adeta futbolcularda doping etkisi yarattı. Haftasonu oynanacak zorlu Trabzonspor maçı öncesi futbolculara alacaklarının büyük kısmını ödeyen yönetim toplamda 22 milyon euroluk kaynak bulurken Florya'da bayram havası yaşattı ve zor bir işi de başarmış oldu.

    1. 28 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:44
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