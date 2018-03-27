Özgörkey nabız yokluyor – Fotomaç – 27 Mart 2018
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    27 Mart 2018, Salı
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    Özgörkey nabız yokluyor

    Özgörkey nabız yokluyor

    Mayıs ayında yapılacak kongre öncesi adaylar artıyor. , başkan adayı olması yönünde kendisine talepler olduğunu ve bu isteklere olumlu yaklaştığını söyledi.

    Mayıs ayında yapılacak kongre öncesi adaylar artıyor. , başkan adayı olması yönünde kendisine talepler olduğunu ve bu isteklere olumlu yaklaştığını söyledi. 'nin çeşitli illerindeki Galatasaraylılarla bir araya geldiğini aktaran Özgörkey, "Başkan adayı olmam yönünde camiadan talepler var. Bunun üzerine de görüşmelere başladım" şeklinde konuştu.
    1. 27 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 22:03
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