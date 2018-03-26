Trabzon’a yetişecek – Fotomaç – 26 Mart 2018
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    26 Mart 2018, Pazartesi
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    ’a yetişecek

    Trabzon’a yetişecek

    , milli takımdan çıkarılan ’ın maçına yetişmesi için harekete geçti.

    , milli takımdan çıkarılan 'ın maçına yetişmesi için harekete geçti. Fernando'nun da kart cezası nedeniyle forma giyemeyeceği maçında Selçuk İnan'ın görev alması için hemen kontrolleri yapılıp tedavisine başlanacak. Selçuk'un, Trabzonspor maçına kadar iyileşmesi bekleniyor.
    1. 26 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:34
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