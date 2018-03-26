Özdemir'den büyük fedakarlık! – Fotomaç – 26 Mart 2018
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    26 Mart 2018, Pazartesi
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    Özdemir'den büyük fedakarlık!

    Özdemir'den büyük fedakarlık!

    Selçuk'un menajeri 'ın açtığı 1.2 milyon TL'lik dava ile sarsılan 'a, menajer 'den büyük jest...

    Selçuk'un menajeri 'ın açtığı 1.2 milyon TL'lik dava ile sarsılan 'a, menajer 'den büyük jest... Olcan, Semih ve Dany'nin menajeri ve aynı zamanda Genel Kurul üyesi olan Özdemir, alacaklarına karşılık teklif edilen locayı ikiletmeden kabul etti.
    1. 26 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:32
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